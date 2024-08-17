شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 17 - 8 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 17 - 8 - 2024، العديد من الأحداث المهمة، على رأسها تأكيد رابطة الأندية المحترفة عدم تحديد موعد ومكان تسليم الأهلى درع الدورى وفوز منتخب الناشئين وديا على الأردن 2-1.

دقيقة حداد بمباراتى الأهلى والزمالك أمام مودرن والبلدية على نجل محمود طاهر.. صور

شهدت مباراتا الأهلي والزمالك أمام مودرن سبورت وبلدية المحلة وقوف لاعبي الفرق الأربعة دقيقة حدادا على روح نجل محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق، قبل مباراتي القطبين بالجولة الـ34 في ختام مسابقة الدوري المصري.

للمرة الثانية.. رابطة الأندية تؤكد: لم نحدد موعد ومكان تسليم الأهلى درع الدورى

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، بيانًا جديدًا أكدت فيه أنها لم تحدد حتى الآن مكان وموعد تسليم درع الدوري للنادي الأهلي، وسيتم الإعلان عن الأمر بكل تفاصيله بعد الاتفاق بين الرابطة والشركة المتحدة للخدمات الرياضية والنادي الأهلي، وكانت الرابطة أعلنت هذا الأمر أمس قبل التأكيد عليه مجددًا اليوم السبت. أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، أنها بصدد تسليم الجهات المعنية كافة التقارير الفنية والإدارية والمالية للسنوات الثلاث السابقة للاتحادات الرياضية المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والذى تم تخصيص هذا الدعم في إعداد اللاعبين الذين شاركوا فى أولمبياد باريس مروراً بجميع بطولات العالم وكأس العالم والدورات الأفريقية والإقليمية المقامة في مصر وخارجها. منتخب مصر 2008 يهزم الأردن 2 - 1 ودياً باستاد الإسكندرية اللجنة الأولمبية المصرية تجهز التقارير الفنية والمالية لبعثة باريس

فاز منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس على منتخب الأردن بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت اليوم باستاد الإسكندرية، خلال معسكر منتخب مصر ضمن استعداداته لتصفيات أمم افريقيا التى تقام فى نوفمبر المقبل.

بيراميدز بالزى التقليدي وبطل زنزبار بالأحمر فى تمهيدي دوري أبطال أفريقيا عقد اليوم بأحد فنادق التجمع الخامس الاجتماع الفني لمباراة نادي جي كيه يو بطل زنزبار، ونادي بيراميدز فى إطار مباريات الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا. محمود ناجى حكما لمباراة رزينكو وهورسيد.. وأمين عمر لأوتوهو و15 أغسطس بالكونفدرالية أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين الأطقم التحكيمية الذي ستدير مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية ودوري الأبطال الأفريقي. الأهلي يركز على صفقة أشرف داري بعد تعثر مفاوضات ضم بن رمضان

اتجهت بوصلة مسئولي النادي الأهلي نحو تكثيف المفاوضات مع نادي بريست الفرنسي من أجل التعاقد مع المغربي أشرف داري مدافع الفريق، من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لاسيما بعد تعثر صفقة التعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرينكفاروزي المجري.

أحمد الغندور حكما لمباراة فيلا جوجو الأوغندى والبنك الإثيوبى بأبطال أفريقيا