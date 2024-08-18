شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات قوية فى ختام الجولة الأخيرة للدوري المصري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يسدل الستار اليوم، الأحد، على منافسات مسابقة دوري Nile بعد موسم طويل وشاق على جميع الأندية، حيث تقام 4 مواجهات مثيرة ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة بالدوري، حيث يحل المصري ضيفاً على الاتحاد السكندري، ويلتقي سيراميكا مع زد إف سي، فيما يواجه البنك الأهلي فريق الداخلية، ويخوض المقاولون العرب آخر مبارياته في دوري الأضواء والشهرة عندما يستضيف نظيره الجونة.



وحافظ الاهلى بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على لقب الدوري المصري، للموسم الثاني على التوالي.



وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة ب3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.

مواعيد مباريات الجولة الـ"34" للدوري المصري



الأحد



المقاولون العرب & الجونة..5.30 مساء



الداخلية & البنك الأهلى..5.30 مساء



الاتحاد السكندري & المصري البورسعيدى..9 مساء



زد إف سى & سيراميكا..9 مساء

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.