شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخطر الصفقات الجديدة بموعد انطلاق فترة الإعداد للموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

أخطر الجهاز الفنى للنادى الأهلى الثنائى يوسف أيمن ويحيى عطية الله، الوافدين الجديدين للقلعة الحمراء، بانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد فى الأول من سبتمبر المقبل باستاد مختار التتش، على أن تبدأ بإجراء قياسات بدنية للاعبين ثم يضع الجهاز الفنى الجدول الزمنى والمباريات الودية التى سوف يخوضها استعداداً للمنافسات المقبلة.

وحسم الأهلي حتى الآن صفقتين هما المدافع القطري من أصول مصرية يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء. وأيضا الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله قادما من سوتشي الروسي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وحافظ الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على لقب الدوري المصري، للموسم الثاني على التوالي.

وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة ب3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.