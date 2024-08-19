سداسية بيراميدز.. نتائج مباريات دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أقيم اليوم الأحد 18 أغسطس، العديد من المباريات في الأدوار التمهيدية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث انتهى 13 لقاء.

واكتسح نادي بيراميدز نظيره جيه.كيه. يو بسداسية نظيفة، بينما فاز فريق شباب بلوزداد الجزائري على ليوباردز بثنائية دون رد.

نتائج مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم الأحد

بيراميدز ضد جيه.كيه. يو - (6-0)

مولودية الجزائر ضد واتانجا - (2-0)

شباب بلوزداد ضد ليوباردز - (2-0)

أورلاندو ضد ديسيبلس - (0-0)

المريخ جوبا ضد جور ماهيا - (1-0)

الاتحاد المنستيري ضد بسي - (1-0)

الأسهم الحمراء ضد بيج بوليتس - (1-2)

كارا ضد مونجومو - (2-2)

رينجرز ضد زيليمادجو - (1-0)

سامارتكس ضد فيكتوريا - (1-0)

الجيش الملكي ضد ريمو ستارس - (1-2)

الجيش الرواندي ضد ازام يونايتد - (0-1)

الهلال السوداني ضد الأهلي بنغازي - (1-0)