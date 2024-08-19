"ختام منافسات البطولة".. نتائج مباريات اليوم بالدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

اختتمت اليوم مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024، بإقامة أربعة مباريات في اليوم الأخيرة من المسابقة.

وأقيمت اليوم أربعة مباريات ببطولة الدوري المصري الممتاز، في إطار منافسات الجولة ال 34 والأخيرة بالمسابقة.

وجاءت نتائج مباريات اليوم بالدوري المصري الممتاز كالتالي:

الجونة يفوز على المقاولون العرب بنتيجة هدف دون مقابل.

الداخلية يتعادل مع البنك الأهلي دون أهداف.

المصري يفوز على الاتحاد السكندري بهدفين دون مقابل.

زد يتعادل مع سيراميكا كليوباترا بنتيجة هدفين لكلا منهما.

ويذكر أن الأهلي تمكن من حسم لقب الدوري موسم 2023-2024، بعدما حصد 85 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الثاني فريق بيراميدز برصيد 79 نقطة.

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