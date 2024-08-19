شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يكرم أبطال أولمبياد باريس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أبطال اوليمبياد باريس بعد العودة بذهبيتين وفضية وبرونزية، حيث فاز احمد تاج الدين بذهبية المصارعة، وفازت وينفريد يافي بذهبية ألعاب القوى، وسلوى عيد بفضية ألعاب القوى، وجور مينسيان برونزية رفع الأثقال.

واستقبل ملك البحرين حمد بن عيسى، أبطال البحرين في أولمبياد باريس 2024 ومنح الرياضيين وسام الكفاءة من الدرجة الأولى تقديرًا لإسهاماتهم في تحقيق هذا الإنجاز الرياضي التاريخي للبحرين.

وجاءت البحرين في المركز الأول عربيًا و33 عالميًا من بين حوالي 204 دول مشاركة في الأولمبياد.

وتوج 4 رياضيين بحرينيين بمدياليات في أولمبياد باريس 2024 إذ فازت وينفريد يافي بذهبية 3 آلاف متر موانع وأحمد تاجالدينوف بذهبية المصارعة لوزن تحت 97 كيلوجراما وسلوى عيد ناصر بفضية 400 متر عدواً وغور ميناسيان ببرونزية رفع أثقال لوزن تحت مئة وكيلو جرامين.



ملك البحرين يكرم تاج الدين