شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. طارق خليل يقود الأهلى للتتويج بكأس مصر أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

نجح النادى الاهلى فى حسم تتويجه ببطولة كأس مصر بعد فوزه على الإسماعيلى بهدف دون رد، سجله طارق خليل فى الدقيقة 29 من الشوط الأول باستاد القاهرة، وبقيادة تحكيمية للدولى محمد حسام الدين فى مثل هذا اليوم 19 أغسطس 1985.

بدأ الأهلى بقيادة محمود الجوهرى المباراة بتشكيل مكون من: أحمد شوبير، علاء عبد الصادق، محمود صالح، ضياء عبدالصمد، ربيع ياسين، علاء ميهوب، مجدى عبد الغنى، محمد السيد، طاهر أبوزيد ( عاطف القبانى ق 65)، حسام حسن، طارق خليل ( مصطفى عبده ق60) وكانت دكة البدلاء تضم كلا من إيهاب جلال، أحمد جمال، محمد سعد، بينما غاب شمس حامد، بدر رجب، حمادة مرزوق للإصابة.

بينما تشكيل الإسماعيلى مكون من: على أغا، أبوطالب العيسوى، على غيط، أسامة عباس، محسن عبدالمسيح، حمادة الرومى (حمدى نوح ق46)، طارق الوحش، طارق الصاوى، عماد سليمان، محمد حازم، خالد القماش، وضمت دكة البدلاء كلا من " عصام الحسينى، فوزى جمال، محمود جابر، محسن هاشم"، بينما غاب كلا من إسماعيل توتو، محمود حسن، شحتة الدسوقى للإصابة.

مشوار الفريقين فى الدور الأول فاز الأهلى حامل لقب الكأس ثلاثة أعوام متتالية وقتها على طنطا بخماسية نظيفة، بينما تخطى الدراويش عقبة الأولمبى فى المباراة المعادة بهدفين دون رد، فى ربع النهائى فجر الأهلى واحدة من أكبر مفاجآت الكأس، وهزم الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الوقت الإضافى، المفاجأة كانت أن الأهلى لعب المباراة بفريق من الناشئين بعد إيقاف 16 لاعباً، بينما صعد الإسماعيلى على حساب المقاولون العرب بهدفين دون رد.

فى نصف النهائى واصل ناشئ الأهلى مفاجآتهم وفاز على الترسانة بهدف دون رد، بينما احتاج الدراويش لركلات الترجيح لتخطى عقبة الاتحاد السكندرى.

وإجمالا توج الاهلى بـ152 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 14 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين.

هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.