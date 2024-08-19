الامارات | الجزيرة يقطع نصف الطريق إلى «كأس المحترفين».. وانتصار مفخخ للعين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق الجزيرة فوزاً ثميناً بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على حساب ضيفه البطائح، في المواجهة التي جمعتهما أمس، على استاد محمد بن زايد، ضمن ذهاب الدور التمهيدي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم (كأس رابطة المحترفين)، ليقطع بذلك «فخر أبوظبي» نصف الطريق نحو بلوغ الدور الثاني قبل لقاء الإياب يوم 8 سبتمبر المقبل.

وقصّ أصحاب الأرض شريط الأهداف بواسطة رامون ميريز في الدقيقة السادسة، وعزّز زميله نيسكنز كيبانو بالهدف الثاني (26)، وقلص البطائح بواسطة أناتولي بيرترند (33)، لكن الجزيرة عاد وسجّل الهدف الثالث (64) عبر لاعبه مامادو كلوبالي الذي أكد نتيجة الانتصار.

وفي المواجهة الأخرى، التي أقيمت في التوقيت ذاته، حقق فريق العين انتصاراً مفخخاً بنتيجة 3-2 على مستضيفه كلباء، وكان «الزعيم» المبادر بالتسجيل بواسطة درامان كوماري (19)، وعزز زميله لابا كودجو بالهدف الثاني (45) الذي انتهى عليه الشوط الأول.

ووضع الوافد الجديد سيكو بابا بصمته مع «الزعيم» بتسجيله الهدف الثالث (66)، قبل أن يستفيق أصحاب الأرض متأخرين بتسجيلهم هدفين بواسطة كايو جيرمانو (79)، وشهريار مغانلو (85)، ليبقوا بذلك على آمالهم في التأهل قبل لقاء الإياب.