الامارات | 9 لاعبين في دوري المحترفين يحصلون على الجنسية الإماراتية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت أندية تلعب في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم عبر منصاتها الرسمية عن حصول لاعبين في صفوفها على الجنسية الإماراتية، وأنه تم قيدهم في كشوفات هذه الأندية كلاعبين مواطنين اعتباراً من الموسم الكروي الجديد 2024-2025، وبلغ عدد اللاعبين الذين حصلوا على الجنسية الإماراتية أخيراً، تسعة لاعبين من بينهم أربعة من نادي العين، هم: ماتياس بالاسيوس وسيكو بابا وجوناس نافو وسولمون سوسو، وثلاثة من نادي الشارقة، هم: كايو لوكاس وماركوس ميلوني وعثمان كامارا، ولاعبان من نادي النصر، هما: جوستافو إليكس وجونيور سيلفا، علماً بأن حصول هؤلاء اللاعبين على الجنسية الإماراتية يؤهلهم للعب في الفترة المقبلة في صفوف المنتخب الوطني في حال قام الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو باستدعائهم، إذ يستعد المنتخب لخوض تجمع داخلي نهاية الشهر الجاري في أبوظبي استعداداً لمباراتيه أمام منتخبي قطر وإيران في الخامس والعاشر من الشهر المقبل، ضمن الجولتين الأولى والثانية في تصفيات الدور النهائي المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان نادي العين قد نشر عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» حصول أربعة من لاعبيه على الجنسية الإماراتية، إذ تم قيدهم في صفوف الفريق باعتبارهم لاعبين مواطنين، ويلعب جوناس نافو (18 عاماً) في خط الهجوم، فيما يجيد ماتياس بالاسيوس (22 عاماً) اللعب في خط الوسط، فيما يلعب سيكو بابا (23 عاماً) في خط الوسط، ويلعب سولمون سوسو (19 عاماً) في خط الوسط أيضاً.

من جانبه، أعلن نادي الشارقة أيضاً على صفحته الرسمية في منصة «إكس» حصول ثلاثي الفريق كايو لوكاس وعثمان كامارا وماركوس ميلوني على الجنسية الإماراتية، وتُعد المباراة التي خاضها الشارقة أول من أمس، أمام خورفكان ضمن الجولة الأولى لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، أول مباراة رسمية يخوضها ثنائي الشارقة عثمان كمارا وماركوس ميلوني كلاعبين مواطنين.

ويجيد لاعب الشارقة ماركوس ميلوني (24 عاماً) اللعب في خط الدفاع، فيما يلعب عثمان كامارا (23 عاماً) في خط الهجوم، فيما ينشط كايو لوكاس (30 عاماً) في خطي الوسط والهجوم.

وعلى صعيد نادي النصر فقد أعلن من جانبه عبر صفحته الرسمية في منصة «إكس» حصول كل من المدافع جوستافو إليكس (24 عاماً) والمهاجم جونيور سيلفا (24 عاماً) على الجنسية الإماراتية.

وكتب نادي النصر على صفحته الرسمية: «نبارك لثنائي العميد جوستافو إليكس وجونيور سيلفا شرف الحصول على الجنسية الإماراتية».