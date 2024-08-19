شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز: لاعبو الزمالك أعلى من ريدينج.. وفتوح أفضل ظهير أيسر دربته فى مشوارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك: لدينا كل الإمكانيات في الزمالك التي أستطيع من خلالها تطبيق أفكاري، وقدرات لاعبي الزمالك الفنية أعلى من الذين دربتهم في ريدينج الإنجليزي.

وأضاف جوميز خلال حواره مع محمد المحمودى فى برنامج "هاتريك" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "صفقات الزمالك كانت موجودة قبل أن يتم التعاقد معى وهذا لا مشكلة فيه، لأننى تعاملت مع جميع اللاعبين وحاولت أتعرف على قدراتهم لكى أخرج منهم الأفضل".

وتابع: "لدينا كل الإمكانيات في الزمالك التي أستطيع من خلالها تطبيق أفكاري، وقدرات لاعبي الزمالك الفنية أعلى من الذين دربتهم في ريدينج الإنجليزي، حيث كان يمتلك لاعبو ريدينج الإنجليزي النواحي البدنية القوية للعب 60 مباراة في الموسم، ولكن على المستوى الفني قدرات لاعبو الفارس الأبيض أفضل على المستوى الفني".

واستطرد: "أحمد فتوح لديه إمكانيات كبيرة جدا وهو الظهير الأيسر الأفضل الذى تعاملت معه فى مشوارى رغم تدريبى فى إنجلترا وإسبانيا والسعودية، وهو حاليا يمر بفترة صعبة، عبد الله السعيد لديه كل الحلول فى أقدامه، وأنا أدرك أنه فى نهاية مشواره ولكن يستطيع اللعب لعشر سنين مقبلة لأنه ذكى جدا، وكذلك شيكابالا لديه مهارات فنية عالية ولا تصدق ماذا يستطيع أن يفعل".

وأردف: "الجميع يعرف كل شيء عن الزمالك، وهذا لا يحدث فى كل الأندية، فإذا أردنا أن نكون أقوياء يجب أن تغلق الباب عليك وتخفى الأسرار".

واختتم: "فى بعض الأحيان الناس تربط إعجابى ببعض اللاعبين بأننى طالبت الزمالك بالتعاقد معه وهذا ما حدث مع أحمد ياسر ريان ولكنى لم أطلب التعاقد معه".