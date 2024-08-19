شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي للتطلع نحو منافسات الموسم القادم، وذلك بعد اكتمال مشواره في جميع البطولات خلال الموسم الجاري، والذي تُوج فيه بـ4 ألقاب.

وكان من المقرر أن يستعد الأهلى لمواجهة فاركو غداً، الثلاثاء، فى دور الستة عشر لكأس مصر لولا اعتذار المارد الأحمر عن عدم استكمال البطولة، وكان الأهلي قد أعلن منح مدربه مارسيل كولر وجهازه المعاون فترة راحة بعد حسم الدوري، على أن يتولى سامي قمصان قيادة الفريق لحين عودته.

كما أعلن الأحمر اعتذاره عن عدم استكمال الكأس ومنح اللاعبين الراحة وإرسالهم لمعسكر منتخب مصر مع بدء الأجندة الدولية فى أول سبتمبر.

وحافظ الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على لقب الدوري المصري، للموسم الثاني على التوالي.

وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة ب3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.

ويُمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز، والزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية، وأعلن "كاف" استثناء الأهلي من خوض المراحل التمهيدية من دوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية.

الأهلى حامل لقب دوري أطال أفريقيا



ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.

منافس الأهلي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا

ويلتقي الأهلي في دور الـ32 مع الفائز من مباراة (جورماهيا الكيني أمام المريخ جوبا بطل جنوب السودان).

موعد مباراة الأهلى المقبلة

يستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري ابطال أفريقيا أمام الفائز من مباراة (جورماهيا الكيني أمام المريخ جوبا بطل جنوب السودان) وذلك فى 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة فى 21 سبتمبر.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى دوري أبطال أفريقيا

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا 2025 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.