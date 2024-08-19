الامارات | كليان مبابي يوجه رسالة لجمهور ريال مدريد بعد أول سقوط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرص النجم الفرنسي مهاجم فريق ريال مدريد كيليان مبابي رسالة لجمهور فريقه بعد سقوط "الميرينغي" في فخ التعادل أمام مضيفه ريال مايوركا في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وتواجد النجم الفرنسي كليان مبابي في مباراته الأولى بالدوري الإسباني مع ريال مدريد لكنه لم يظهر بمستواه المعهود ليتعثر فريقه الجديد بنتيجة التعادل 1-1.

وبعد المباراة وجه مبابي رسالة لجمهور ريال مدريد، حيث كتب عبر خاصية "القصص" على حسابه في موقع "إنستغرام" قال فيها: "نتيجة غير جيدة.. لكننا نتطلع إلى الأفضل ورؤوسنا إلى الأعلى.. نركز جيدا على المباراة المقبلة.. هلا مدريد".

ويواجه ريال مدريد ضيفه بلد الوليد الأحد المقبل في الجولة الثانية من الدوري الإسباني وهو المواجهة الثالثة لمبابي مع ريال مدريد منذ انضمامه إليه هذا الصيف والأولى له على ملعب "سانتياغو برنابيو"، معقل الريال.

ونجح مبابي في تسجيل هدفا في مباراته الرسمية الأولى مع الريال ليساهم في فوزه على أتالانتا بهدفين دون رد والتتويج بكأس السوبر الأوروبي الأربعاء الماضي.