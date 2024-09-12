ستوري نجوم كرة القدم.. نعي النجوم لإيهاب جلال.. مبابي من مران ريال مدريد.. صلاح بقميص المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تواجده في مباراة منتخب مصر أمام بوتسوانا يوم الثلاثاء الماضي.

كما نشر نجم ريال مدريد الإسباني كليان مبابي، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في مران ريال مدريد.

وشارك أحمد عبد القادر لاعب قطر القطري متابعيه، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، صورة له خلال تواجده في مران فريق قطر.

ونعى عمر مرموش لاعب نادي فرانكفورت الألماني، الراحل إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، الذي وافته المنية أمس الأربعاء.

وحرص محمد مجدى أفشة لاعب النادي الأهلي، على نعى إيهاب جلال من خلال قيامه بنشر صورة تجمعهما معاً، خلال تولي الأخير مهمة القيادة الفنية للمنتخب.

وقام كريم فؤاد لاعب النادي الأهلي، بنعى إيهاب جلال المدير الفني للنادي الإٍسماعيلي، الذي وافته المنية أمس الأربعاء، من خلال نشر صورة للراحل عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

كما حرص محمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي على نعى إيهاب جلال، من خلال نشرة صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

ونشر نجم النادي الأهلي السابق عماد متعب، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام صورة للراحل إيهاب جلال، الذي وافته المنية أمس الأربعاء.

وشارك النجم الإنجليزي جود بيلنجهام، متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي صورة له رفقة زميله بالمنتخب هاري كين.

ونعى إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، المدير الفني للإسماعيلي إيهاب جلال الذي وافته المنية أمس الأربعاء.

أقرأ أيضاً:

وفاة إيهاب جلال بعد صراع مع المرض

"نادي سعودي يتحمل جزء من الراتب".. ميشالاك يقترب من الانضمام الزمالك

مدافع الأهلي السابق يتعرض لحادث سير (صور)