قبل أبو علي.. 9 أجانب حصدوا لقب هداف الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حصد المهاجم الفلسطيني، وسام أبو علي، لقب هداف الدوري المصري 2023/24، بعد انضمامه للنادي الأهلي في شهر يناير الماضي.

ويعد وسام أبو علي اللاعب الأجنبي العاشر الذي يفوز بلقب هداف الدوري المصري عبر التاريخ.

وعادل وسام رقم وليد أزارو كأكثر لاعب أجنبي في تاريخ الدوري المصري تسجيلا للأهدف في موسم واحد برصيد 18 هدفا.

وضمت قائمة الأجانب الفائزين بلقب هداف الدوري المصري العديد من النجوم الذين كتبوا تاريخا في مصر مثل، فلافيو وبابا أركو وجون أوتاكا، بالإضافة إلى علي محسن وحمدتو أحمد.

قائمة الأجانب الحاصلين على لقب هداف الدوري المصري

1. السوداني حمدتو أحمد (الترسانة) - 1949/50 - 10 أهداف

2. اليمني علي محسن (الزمالك) - 1960/61 - 15 هدفا

3. النيجيري جون أوتاكا (الإسماعيلي) - 1999/2000 - 17 هدفا

4. الأنجولي فلافيو (الأهلي) - 2006/07، و2008/09 - 17 و12 هدفا

5. الغاني بابا أركو (طلائع الجيش) - 2008/09 بالتساوي مع فلافيو - 12 هدفا

6. النيجيري مينسواه (اتحاد الشرطة) - 2009/10 - 14 هدفا

7. الغاني جون أنطوي (الإسماعيلي) - 2013/14 - 11 هدفا

8. المغربي وليد أزارو (الأهلي) - 2017/18 - 18 هدفا

9.الأنجولي مابولولو (الاتحاد السكندري) - 2022/23 - 16 هدفا

10. وسام أبو علي (الأهلي) - 2023/24 - 18 هدفا