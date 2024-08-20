شكرا لقرائتكم خبر عن صواريخ لا تصد ولا ترد.. شاهد أفضل أهداف دورى nile من خارج منطقة الجزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مسابقة دورى nile التى أسدل الستار عليها وتوج بها النادى الأهلى للمرة الـ44 فى تاريخه، العديد من الأهداف الصاروخية التى جاءت من خارج منطقة الجزاء.

ونشرت قناة أون تايم سبورت عبر حسابها على فيس بوك، مجموعة من الأهداف التى جاءت من خارج المنطقة، معلقا عليها: "صواريخ لا تصد ولا ترد من كل مكان في الملعب.. شاهد أفضل أهداف دورى nile من خارج منطقة الجزاء".

أُسدل الستار على مسابقة الدوري موسم 2023-2024، بعد ماراثون امتد لنحو 11 شهرا، بما يعادل 335 يوماً، شهدت الكثير من المتعة والإثارة، وخاصة في صراع المقدمة، الذي ظل مشتعلاً داخل المربع الذهبي حتى الجولات الأخيرة من عمر المسابقة، وهو ما أضفى على الدوري نوعاً من التشويق، حيث ظلت الجماهير تترقب بطل تلك النسخة إلى أن نجح النادي الأهلي في حسم الأمر.

ونجح النادي الأهلي في حصد جائزة اللعب النظيف باعتباره أقل الفرق حصولاً على البطاقات الصفراء في دورى الموسم المنقضي، كما أن لاعبي الأهلي لم يتلقوا أي بطاقات حمراء خلال ذلك الموسم.