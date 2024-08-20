اخبار الرياضه

الامارات | غياب ميسي عن منتخب الأرجنتين في تصفيات كأس العالم

0 نشر
محمد أبوإسماعيل – دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن غياب عن منتخب الأرجنتين في تصفيات كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني عن قائمة منتخب بلاده لخوض مباراتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، وكان القرار المتوقع هو استمرار غياب الأسطورة ليونيل ميسي، عن قائمة منتخب بلاده.

ويخوض بطل العالم وكأس كوبا أمريكا، مباراتين في تصفيات كأس العالم أمام تشيلي ثم كولومبيا في الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 خلال سبتمبر المقبل.

وشهدت قائمة "التانغو" للمباراتين، استبعاد القائد والهداف التاريخي للمنتخب، ليونيل ميسي بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في بطولة كوبا أمريكا الأخيرة، والتي أبعدته أيضا عن مباريات فريقه الأمريكي إنتر ميامي.

قائمة منتخب الأرجنتين:
حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز، خوان موسو، جيرونيمو رولي، والتر بينيتيز.
الدفاع: مونتيل، روميرو، مولينا، بيزيلا، باليردي، أوتاميندي، ليساندرو مارتينيز، تاليافيكو، فالنتين باركو.
الوسط: باريديس، جيدو رودريغيز، ماك أليستر، إنزو فرنانديز، لو سيلسو، إيزيكيل فرنانديز، دي بول، جونزاليس.
الهجوم: غارناتشو، ماتياس سولي، جوليانو سيميوني، فالنتين كاربوني، جوليان ألفاريز، لاوتارو مارتينيز، كاستيلانوس

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا