الامارات | غياب ميسي عن منتخب الأرجنتين في تصفيات كأس العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني عن قائمة منتخب بلاده لخوض مباراتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، وكان القرار المتوقع هو استمرار غياب الأسطورة ليونيل ميسي، عن قائمة منتخب بلاده.

ويخوض بطل العالم وكأس كوبا أمريكا، مباراتين في تصفيات كأس العالم أمام تشيلي ثم كولومبيا في الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 خلال سبتمبر المقبل.

وشهدت قائمة "التانغو" للمباراتين، استبعاد القائد والهداف التاريخي للمنتخب، ليونيل ميسي بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في بطولة كوبا أمريكا الأخيرة، والتي أبعدته أيضا عن مباريات فريقه الأمريكي إنتر ميامي.

قائمة منتخب الأرجنتين:

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز، خوان موسو، جيرونيمو رولي، والتر بينيتيز.

الدفاع: مونتيل، روميرو، مولينا، بيزيلا، باليردي، أوتاميندي، ليساندرو مارتينيز، تاليافيكو، فالنتين باركو.

الوسط: باريديس، جيدو رودريغيز، ماك أليستر، إنزو فرنانديز، لو سيلسو، إيزيكيل فرنانديز، دي بول، جونزاليس.

الهجوم: غارناتشو، ماتياس سولي، جوليانو سيميوني، فالنتين كاربوني، جوليان ألفاريز، لاوتارو مارتينيز، كاستيلانوس