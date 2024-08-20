شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للناشئات يشارك فى بطولة تنشيطة لاتحاد شمال أفريقيا الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب مصر للناشئات، في منافسات البطولة التنشيطية لكرة القدم النسائية، منتخبات تحت 17 عامًا خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر المقبل، تحت مظلة اتحاد شمال أفريقيا.

وتلعب البطولة التنشيطية لمنتخبات الكرة النسائية، بمشاركة 4 منتخبات بينهم منتخب مصر للناشئات تحت 17 عامًا، رفقة منتخبات تونس صاحبة الأرض والمغرب ، إضافة إلى منتخب تنزانيا.



وتأتي هذه الدورة التنشيطية في إطار خطة الاتحاد الدولي لكرة القدم لتطوير اللعبة، والخاص بمشروع "فيفا فوروورد "fifa forward programme".



ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئات كلًا من : مصطفي منير- مدير فني ونشوي شرابي -مدرب عام وباسم خيرت - مدرب حراس وإيمان كمال - طبيبة، وميريت مونيس -علاج طبيعي، وسونيا سيد - إداري، ومحمد خاطر -معد بدني، وشريف نعيم -مسئول مهمات.