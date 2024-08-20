شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستعجل الأهلي لإنهاء ملف الصفقات الجديدة بسبب القيد الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلي والمتواجد حاليا في بلاده، حيث يقضى إجازة نهاية الموسم هناك، على التواصل مع مسئولى ناديه لاستعجالهم لإنهاء ملف الصفقات الجديدة، لاسيما أن القيد الأفريقي سينتهى فى 31 أغسطس الجاري.

ويرغب كولر في حسم ملف الصفقات الجديدة والراحلين قبل إرسال القائمة الأفريقية بغية خوض منافسات فترة الإعداد للموسم الجديد بكامل الجاهزية.

وحسم الأهلي، حتى الآن، صفقتين هما المدافع القطري من أصول مصرية يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء وأيضا الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله قادما من سوتشي الروسي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

من ناحية أخرى، بدأ مسئولو النادى الأهلى مناقشة ملف إقامة معسكر خارجى لفريق الكرة استعداداً للموسم الجديد، وحدد الجهاز الفنى بقيادة مارسيل كولر الأول من سبتمبر المقبل موعداً لانطلاق فترة الإعداد بالقاهرة، وذلك على مرحلتين، الأولى باستاد مختار التتش، ثم الثانية بخوض معسكر خارجى يشمل عدة مباريات ودية متدرجة المستوى.

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا أمام الفائز من مباراة (جورماهيا الكيني أمام المريخ جوبا بطل جنوب السودان)، وذلك في 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة في 21 سبتمبر.

وفاز فريق المريخ جوبا الجنوب سوداني على حساب جورماهيا الكيني بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد، ضمن مباريات الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025.