شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن قائمة مباراة سموحة بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الإسماعيلي، قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة سموحة غدا بدور الستة عشر لكأس مصر.

وضمت القائمة كلا من محمد فوزي وكمال السيد وعبد الله جمال ومحمد نصر ومحمد عمار وعماد حمدى وعبد الكريم مصطفى وعبد الرحمن مجدى وحاتم سكر، وهشام محمد ومحمد عبد السميع ومحمد بيومي وعمر الساعي، ومروان حمدى ونادر فرج وعبد الرحمن الدح وإبراهيم عبد العال، ومحمد خطاري وعمر القط وعبد الرحمن كتكوت وحسن صابر، وخالد النبريصي وإيريك تراوري.

وعكف إيهاب جلال على دراسة مباريات سموحة بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق السكندري، لحصد تذكرة التأهل لدور الثمانية ببطولة كأس مصر.

وتخطى الإسماعيلى عقبة القناة بهدفين مقابل هدف في دور الـ"32" لبطولة كأس مصر التى يتطلع لحصد لقبها الذى توج به مرتين سابقتين.