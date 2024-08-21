الامارات | الأهلي السعودي يتعاقد مع البرازيلي ألكساندر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الأهلي المنافس في الدوري السعودي للمحترفين، أمس، تعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي ألكساندر لمدة ثلاثة مواسم قادماً من فلومينينسي. وقال الأهلي عبر حسابه على منصة «إكس»، «البرازيلي ألكساندر أهلاوي لمدة ثلاثة مواسم». ونشر حساب الأهلي مقطع فيديو للاعب أثناء التدريب وهو يتحدث عن أسباب انضمامه للأهلي. وقال ألكساندر «في بعض القرارات لابد من التفكير جيداً، وفي بعضها الآخر لا تتردد. أصوات الجماهير هي وقودنا داخل الملعب، وشاهدت جماهير الأهلي في المدرجات ودعمها للاعبين، وكانت تشبه جماهير البرازيل في كل شيء، لهذا قررت أن أكون هنا. دعونا نصنع المنجزات».