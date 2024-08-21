موقف طارق حامد من العودة إلى الزمالك

كشفت تقارير صحفية عن موقف عودة طارق حامد لاعب فريق ضمك من العودة إلى ناديه السابق الزمالك في موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت التقارير أن إدارة نادي الزمالك ترغب في استعادة اللاعب بدايةً من الموسم المقبل بشكل رسمي.

وواصل أن أن هناك تواصل تم بالفعل مؤخرًا من جانب أحد المسئولين البارزين داخل مجلس إدارة نادي الزمالك مع طارق حامد، لإمكانية استعادته في الموسم المقبل، لتدعيم مركز وسط ملعب الفريق.

أردف طارق حامد قد أبلغ إدارة النادي بأنه يرغب في العودة لنادي الزمالك، وسيبحث مع كوزمين كونترا المدير الفني لنادي ضمك فكرة مستقبله في الموسم المقبل.

ويواجه نادي الزمالك حاليًا نظيره طلائع الجيش ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس مصر.

ولن يتواجد جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك في مباراة الفريق أمام طلائع الجيش بعد سفره إلى بلاده لحصوله على إجازة بعد انتهاء الدوري المصري