هل استحق الزمالك ركلة جزاء أمام طلائع الجيش؟ خبير تحكيمي يحسم الجدل “خاص”

حسم الحكم الدولي السابق ياسر محمود الجدل بخصوص وجود ركلة جزاء لصالح الزمالك أمام نظيره طلائع الجيش في مسابقة كأس مصر.

وودع فريق الزمالك بطولة كأس مصر بعد الهزيمة من نظيره طلائع الجيش، في دور الـ16، عقب الخسارة بركلات الترجيح بنتيجة 5/3.

وقال الخبير التحكيمي ياسر محمود خلال تصريحات خاصة لموقع “كورة 365”: “في الدقيقة 45 لا يوجد ركلة جزاء لصالح الزمالك، لأن الكره لمسة اليد، ولكن اليد في وضعها الطبيعى”.

وأضاف: “في الدقيقة 68 لا يوجد ركلة جزاء لصالح طلائع الجيش، لأن محمود الشناوى حارس الزمالك تمكن من لعب الكره و اصطدامه مع المهاجم طبيعى فى التنافس”.

وانتقد ياسر محمود الخبير التحكيمي، محمد معروف حكم المباراة، قائلًا: “الوقت الضائع لدفي الشوط الأول، لأن الكرة أثناء اللعب كانت مع حارس الجيش، وكان هناك اعتراض من جانبهم بأن الكرة بها شد”.

وأوضح: “معروف حكم المباراة قام بإيقاف اللعب، وطبقا للقانون

اذا أوقف الحكم اللعب بسبب الاعتراض، يجب انذار اللاعب ويحتسب على فريقه ركلة حرة غير مباشرة من مكان الكرة”.

واختتم: “محمود معروف لم يشهر البطاقة الصفراء، ولم يستأنف اللغدعب بركلة حرة غير مباشرة، ولم يسقط الكرة، وهذا يعد خطأً فى تطبيق القانون”.