قائمة الزمالك لمباراة جورماهيا في الكونفدرالية.. غياب الصفقات الجديدة

أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قائمة الأبيض، لخوض مباراة الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيلاقي فريق الزمالك نظيره الشرطة الكيني يوم السبت المقبل بالعاصمة الكينية نيروبي، ضمن منافسات ذهاب دور 32 من دوري أبطال أفريقيا.

قائمة الزمالك لمباراة الشرطة الكيني في دوري أبطال أفريقيا

شهدت قائمة الأبيض غياب الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، فيما تواجد عبد الله السعيد والتونسي سيف الدين الجزيري.

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – أحمد محمود – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – محمد عاطف.

الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد – عبد الله السعيد – ناصر ماهر– أحمد عبد الرحيم “إيشو” – أحمد مصطفى “زيزو” – مصطفى شلبي – محمود عبد الرازق “شيكابالا”.

الهجوم : سيف الجزيري – ناصر منسي – حسام أشرف – سامسون أكينيولا.

كان نادي الزمالك قد تعاقد مع كل من، المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر فريق سانت إتيان الفرنسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء.

كما تعاقد الأبيض مع المهاجم الفلسطيني عمر فرج قادمًا من فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم.

وضم الزمالك محمد حمدي الظهير الأيسر لفريق إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتعاقد الأبيض مع السنغالي سيدي ندياي مهاجم فريق جيدياوايي السنغالي لمدة أربعة مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.