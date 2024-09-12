الزمالك يكشف آخر تطورات صفقة بوبيندزا

كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك آخر تطورات صفقة المهاجم الجابوني آرون بوبيندزا، مهاجم الشباب السعودي الأسبق وسينسناتي الأمريكي.

وكان نادي الزمالك قد أعلن عن وصول البطاقة الدولية لـ أرون بوبيندزا إلى مصر، ولم يعلن رسميًا عن الصفقة.

وقال أدهم خلال تصريحات لموقع موقع “playsport” الروماني: “هناك عقدًا ساريًا مع بوبيندزا، لكن اللاعب لم يرد على أي مكالمات من النادي”.

وأشار عضو إدارة الأبيض إلى أن اللاعب وقع بالفعل على عقد مع الزمالك، وبناء على هذا العقد حصلنا على بطاقة اللاعب، والوثيقة التي تتم بموجبها الانتقالات.

وتابع: “النادي أرسل للاعب ااحابوني تذاكر الطائرة، لكنه لم يأت، فسألناه عن سبب هذا التأخير ولم يرد علينا، هذه هي الحقائق”.

وأوضح: “سيبحث الزمالك عن المسار القانوني الذي سيتخذه ضد اللاعب اعتمادًا على ما سيحدث بعد ذلك، وكذلك النادي الذي سيوقع معه دون موافقتنا”.

وردًا على سؤال عما إذا كان على اتصال مع الوكيل بنيامين جيندون أو أي ممثل آخر لشركة VV Consulting، التي تمثل اللاعب، قائلا: “لا، نحن لسنا في عجلة من أمرنا، ليس لدينا محادثة معه، وحال كان الوكيل متأكدًا من موقف الجابوني وتجاهل الحقائق التي قدمناها، فلا يمكننا فعل أي شيء، ننتظر ونرى ما سيحدث”.