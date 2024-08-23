نصائح الجولة الثانية من فانتازي الدوري الإنجليزي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تنطلق منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025، غداً السبت الموافق 24 أغسطس الجاري.

ويستطيع المدربين في اللعبة تغيير تشكيلاتهم في اللعبة، قبل الموعد النهائي، يوم غد السبت في تمام الساعة الواحدة ظهراً، ويفضل أن يعتمد مدربي الجولة الثانية من فانتازي الدوري الإنجليزي، على لاعبي مانشستر سيتي، نظراً لمباراتهم السهلة أمام فريق إبسويتش تاون، في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويقدم لكم برنامج فانتازي الخليج 365، قبل بداية كل جولة من بطولة الدوري الإنجليزي، أهم النصائح في كل أسبوع من فانتازي الدوري الإنجليزي.

ويستعرض عمر سلامة في الفيديو التالي، أبرز وأهم النصائح الخاصة بالجولة الثانية، بالإضافة إلى أفضل اللاعبين التي يجب على المدرب بفانتازي الدوري الإنجليزي شرائهم في الجولة الثانية.

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