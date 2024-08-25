شكرا لقرائتكم خبر عن والد محمد عبد الشافى: ابنى سيعود للزمالك ولن يعتزل كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

أكد عبد الشافي والد محمد عبدالشافي، نجم فريق الزمالك، أن اللاعب يخوض في الفترة الحالية برنامجه التأهيلي استعدادا للعودة للمشاركة مع القلعة البيضاء.

وقال عبد الشافي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "محمد عبدالشافي في مرحلة التأهيل ويرغب في العودة لمباريات الزمالك في أسرع وقت، وفضل القلعة البيضاء علينا كبير وسيعود إلى الملاعب ولن يعتزل".

وأضاف: "محمد عبد الشافي اتخذ قرار الاعتزال في الموسم الماضي، ولكن بمجرد أن احتاجه نادي الزمالك قرر العودة مرة أخرى إلى الملاعب".

وتابع: "الجميع يحب محمد عبد الشافي وملتزم طوال مسيرته ويعشق الفكاهة داخل غرفة الملابس بين اللاعبين فهو دائما يصنع المقالب في زملائه من اللاعبين".