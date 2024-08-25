شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئى الكرة الطائرة يفوز على المغرب فى البطولة الأفريقية بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب ناشئي الكرة الطائرة 18 سنة على نظيره المغربى بنتيجة 3-0 فى إطار أولى مواجهات البطولة الأفريقية المقامة فى تونس، وتستمر حتى يوم 31 أغسطس الجارى.

يلتقى منتخب الناشئين غدا نظيره التونسى فى المنافسة التى تقام حتى يوم 31 أغسطس الجارى، قبل أن يلتقى كينيا غدا ثم رواندا بعد غد أخيرا الجزائر يوم 28 أغسطس الجارى.

فيما يواجه منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 20 سنة نظيره التونسى صاحب الأرض والجمهور فى ثانى مواجهاته بالبطولة الأفريقية غدا.

ومن ناحية أخرى، استقبل السفير المصرى فى بلغاريا نادر سعد المنتخب المصرى للكرة الطائرة المشارك فى بطولة العالم للناشئين والمقامة بالعاصمة صوفيا، وقد أقام السفير حفل استقبال وعشاء للبعثة.