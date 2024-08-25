شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 24 – 8 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 24 – 8 – 2024 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: تأهل الإسماعيلي إلى نصف نهائى كأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش، وحسم مصير أحمد سيد زيزو من البقاء في الزمالك أو الرحيل إلى السعودية بعد تلقيه عرضا مغريا من نيوم السعودي.

الإسماعيلى يفوز على طلائع الجيش 10 - 9 ويصعد لنصف نهائى كأس مصر

تأهل فريق الإسماعيلى إلى نصف نهائى كأس مصر، بعد تغلبه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة 10 - 9، بعدما انتهى الوقت الإضافى للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، فى لقاء اليوم ضمن منافسات دور الـ8 ببطولة كأس مصر، على استاد جهاز الرياضة العسكرى، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.

الزمالك يقدم عرضا ماديا خياليا لتجديد تعاقد زيزو

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك أن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي، قدم عرضا ماديا كبيرا لأحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الكروي الأول، بشأن تجديد تعاقده خلال الفترة الحالية.

فوز منتخب شابات الطائرة على كينيا 3-0 فى البطولة الأفريقية

فاز منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 20 سنة على نظيره الكينى بنتيجة 3-0 فى أولى مواجهات البطولة الأفريقية المقامة فى تونس وتستمر حتى يوم 31 أغسطس الجارى.

الأهلي يكلف لاعبيه بإجراء تدريبات بدنية فى الأسبوع الأخير من الإجازة

كلف الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر لاعبي الفريق بأداء تدريبات بدنية فى السبوع الأخير من الإجازة التي يحصل عليها اللاعبون في الوقت الراهن، قبل بدء التحضير للموسم الجديد، ضمن البرنامج المعد لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا بشكل قوى استعداداً للموسم الجديد.

أحمد رمضان بيكهام خارج حسابات الأهلي في ميركاتو الصيف

خرج أحمد رمضان بيكهام لاعب سيراميكا من حسابات الجهاز الفني للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وتم ترشيح بيكهام للانتقال للقلعة الحمراء لكنه خرج من الحسابات لعدم قناعة الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر بقدرات اللاعب.

50 مليون جنيه "كاش".. كواليس مفاوضات الزمالك لضم جوناثان لاعب مودرن سبورت

كشف مصدر بنادى مودرن سبورت كواليس مفاوضات نادي الزمالك، خلال الساعات الأخيرة، بخصوص انتقال الكاميروني جوناثان نجويم لاعب الفريق إلى القلعة البيضاء.

انضمام ثلاثي المقاولون العرب لمنتخب مصر للناشئين 2009

تلقى نادى المقاولون العرب خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بضم الثلاثي عبد الله محمد العقباوي، وياسين وليد، وياسين تامر، لمعسكر إعداد منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 استعداداً لكأس أمم أفريقيا 2025 .