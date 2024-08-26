فانتازي.. أفضل 11 لاعبا في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مواجهات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز أمس الأحد، بمباراة ليفربول وبرينتفورد.

وشهد الأسبوع الثاني من فانتازي الدوري الإنجليزي إثارة كبيرة بين لاعبي البريميرليج والفانتازي، حيث سجل هالاند ثلاثية في مرمى إبسويتش تاون، وسجل مادويكي لاعب تشيلسي نفس عدد الأهداف.

أفضل 11 لاعبا في الجولة الثانية

حراسة المرمى: رايا (أرسنال - 10 نقط).

خط الدفاع: روميرو (توتنهام - 14 نقطة - كيلمان (وست هام - 12 نقطة) - آينا (نوتنجهام - 9 نقاط).

خط الوسط: مادويكي (تشيلسي - 20 نقطة) - بالمر (تشيلسي - 17 نقطة) - سون (توتنهام - 16 نقطة) - دياز (ليفربول - 14 نقطة) - دي بروين (السيتي - 12 نقطة).

خط الهجوم: هالاند (السيتي - 17 نقطة) - جاكسون (تشيلسي - 10 نقاط).

وتبدأ مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل، بمباراة أرسنال وبرايتون.