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هالاند يفوز بجائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس بالدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - كشفت رابطة الممتاز عن جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس بالبريميرليج للموسم الحالي 2024/2025، وذلك بعد المستويات المميزة التي قدمها مع فريقه خلال المباريات الماضية.


وحصد المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، الجائزة، بعد منافسة عدد من اللاعبين على رأسهم الدولي المصري محمد صلاح.
وتواجد في قائمة جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس، كل من؛ بوكايو ساكا وديفيد رايا من آرسنال، وداني ويلبيك لاعب برايتون.
وأيضًا؛ كول بالمر من ، وأمادو أونانا من أستون فيلا، وبريان مبيومو لاعب برينتفورد، بالإضافة إلى هالاند وصلاح.
وقد الدولي النرويجي مستويات كبيرة وقوية مع السيتي خلال الموسم الحالي والمواسم السابقة، مما جعله أحد أفضل اللاعبين في العالم خلال السنتين الماضيتين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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