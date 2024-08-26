"لتعويض رحيل حجازي".. اتحاد جدة يتوصل لاتفاق مع مدافع برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

كشف تقرير عن اقتراب حسم نادي اتحاد جدة السعودي لصفقة لتعويض رحيل مدافعه المصري الدولي أحمد حجازي لنادي نيوم خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة اليوم السعودية، اليوم الإثنين، أن مسؤولي اتحاد جدة قد توصلوا لاتفاق مع مدافع برشلونة إينيجو مارتينيز.

اللاعب صاحب الـ 33 عاماً كان قد انضم لصفوف برشلونة قادماً من أتلتيك بيلباو خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

وشارك اللاعب مع برشلونة في 27 مباراة ولكنه لم يُسجل أو يصنع، فيما حصل على 7 بطاقات صفراء خلال 1802 دقيقة لعب

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