شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة أفضل صانع ألعاب فى الدورى المصرى موسم 2023-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت رابطة الأندية المصرية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن اختيار محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي أفضل صانع ألعاب بالدوري المصري الممتاز موسم 2024/2023 وفقا لتصويت الجماهير.

ونشرت رابطة الأندية عبر حسابها صورة لـ أفشه، وكتبت بتصويت الجماهير أفشة أفشة، أوعى يجيلك أفشة، بتصويت الجماهير، محمد مجدي أفشة هو أفضل صانع ألعاب في دوريnile هذا الموسم.

وتوج فريق الأهلي بلقب مسابقة الدوري المصري الممتاز للمرة الـ44 في تاريخه، وذلك بعد منافسة شرسة مع فريق بيراميدز استمرت حتى الأسابيع الأخيرة من المسابقة.