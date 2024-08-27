مدرب كايزر تشيفز يوضح حقيقة مفاوضاتهم مع بيرسي تاو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف المدير الفني لفريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، نصر الدين النابي، حقيقة مفاوضاتهم مع لاعب الأهلي بيرسي تاو.

وقال النابي، في تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس 1 مساء الإثنين، إنهم لم يدخلوا في مفاوضات مع اللاعب الجنوب أفريقي بالأهلي، مشيراً إلى أن عقده مازال ممتد لمدة موسم مع ناديه.

وأوضح مدرب كايزر تشيفز، أنه في حالة وجود رغبة لديهم في ضم اللاعب سيتفاوضون مع الأهلي.

وأتم المدرب تصريحاته بالتنويه إلى عدم وجود أي مفاوضات حالية مع اللاعب أو النادي الأهلي، مشيراً إلى أن إمكانيات اللاعب لا يوجد بها أي شكوك.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع اللاعب الجنوب أفريقي الدولي في الانتقالات الصيفية لموسم 21/22 قادمًا من برايتون الإنجليزي.

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