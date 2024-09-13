مصدر بالأقصر يكشف خسائر حريق إدارة إسنا التعليمية



محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم فى محافظة الأقصر، أن الحريق الذي شب في إدارة إسنا التعليمية لم يسفر عن خسائر بشرية أو إصابات.

وأشار المصدر إلى أن الحريق شب في مخزن ملحق بالإدارة يضم عددًا من الأسّرة الخاصة بـ الاستراحات وبعض الأثاث المتهالك، مؤكداً أن مكاتب الإدارة لم تصلها النيران.

وكانت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، سيطرت على الحريق الذى اندلع في مبنى إدارة إسنا التعليمية.

تلقت مديرية أمن الأقصر إخطاراً بالواقعة وجرى الدفع بـ 4 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف، وشكلت وحدة مباحث مركز شرطة إسنا بمديرية أمن الأقصر فريقا للبحث عن أسباب اندلاع الحريق، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.