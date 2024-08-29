فانتازي.. انخفاض سعر 13 لاعبا قبل الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - شهد اليوم الخميس الموافق 29 أغسطس، انخفاض سعر 13 لاعبا في فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات الماضية.

ويعرض لكم "الخليج 365" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 29 أغسطس، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

كريستيان روميرو (توتنهام) 5.1 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

ريان كريستي (بورنموث) 4.9 مليون جنيه إسترليني

فرانك أونيكا (برينتفورد) 4.9 مليون جنيه إسترليني

تريفوه تشالوباه (تشيلسي) 4.4 مليون جنيه إسترليني

أودسون إدوارد (كريستال بالاس) 5.4 مليون جنيه إسترليني

ويل هيوز (كريستال بالاس) 4.9 مليون جنيه إسترليني

كونور تشابلن (إيبسويتش) 5.4 مليون جنيه إسترليني

جاريل كوانساه (ليفربول) 4.3 مليون جنيه إسترليني

جاك جريليش (مانشستر سيتي) 6.4 مليون جنيه إسترليني

أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد) 6.4 مليون جنيه إسترليني

ماسون ماونت (مانشستر يونايتد) 6.4 مليون جنيه إسترليني

برينان جونسون (توتنهام) 6.4 مليون جنيه إسترليني

هوانج هي تشان (ولفرهامبتون) 6.4 مليون جنيه إسترليني

آندي إيرفينج (وست هام) 4.9 مليون جنيه إسترليني