أفضل 5 لاعبين للجولة الثالثة من فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

رشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 5 لاعبين يمكنهم التألق وتحقيق الكثير من النقاط في الجولة الثالثة من البريميرليج.

وتغلق نافذة انتقالات الجولة الثالثة من فانتازي الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

كاي هافرتز (آرسنال) 8.1 مليون جنيه إسترليني

يهدد أداء مهاجم آرسنال على أرضه، منافسيه في الجولة الثالثة فريق برايتون.

وأحرز هافرتز أربعة أهداف وصنع هدفين ولم يضيع أي فرصة في آخر أربع مباريات له على ملعب الإمارات، محرزا 37 نقطة.

وتسلط الاحصائيات الضوء على تهديده التهديفي الكبير، حيث سدد الألماني 20 كرة من داخل منطقة الجزاء خلال تلك المواجهات.

ويسلط هدف هافرتز وتمريرته الحاسمة ضد ولفرهامبتون في الجولة الأولى الضوء أيضًا على تأثيره المتكامل على هجوم الجانرز.

جيريمي دوكو (مانشستر سيتي) 6.5 مليون جنيه إسترليني

يمكن للجناح البلجيكي أن يثبت أنه لاعبا مؤثرا لمانشستر سيتي عندما يُلاقي وست هام يونايتد في الجولة الثالثة.

وجود دوكو في مركز الجناح الأيسر، جعله يهدد دفاعات الخصوم بشكل خاص، حيث أكمل 20 مراوغة ناجحة حتى الآن، أكثر من أي زميل له في الفريق بـ 13 مراوغة على الأقل.

ومن المتوقع أن تكون تلك المهارة مهمة عند تقييم نقاط ضعف دفاعات وست هام، حيث استقبلوا تسع تمريرات مفتاحية و25 تمريرة عرضية، وكلا المجموعين هما ثاني أسوأ رقم في الدوري حتى الآن.

أولي واتكينز (أستون فيلا) 9 مليون جنيه إسترليني

بعد بدء الموسم بفشله في إحراز أي هدف أو تمريرة حاسمة، من المقرر أن يخوض المهاجم الإنجليزي جدول مباريات جيد يمنحه الفرصة للعودة إلى أفضل حالاته، بداية من ليستر.

والأمر الحاسم هو أن نجم أستون فيلا كان من بين أفضل اللاعبين في المباريات خارج الأرض ضد الأندية الصاعدة الموسم الماضي.

وبلغ متوسط واتكينز 12 نقطة في المباراة الواحدة في تلك المباريات، بما في ذلك 18 نقطة أمام شيفيلد يونايتد، و13 نقطة ضد لوتون تاون.

بريان مبيومو (برينتفورد) 7 مليون جنيه إسترليني

يُلاقي مبيومو على أرضه نظيره ساوثهامبتون الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل مبيومو وحصل على تسع نقاط في أول مباراة له على أرضه هذا الموسم ضد كريستال بالاس في الجولة الأولى.

وكما قدم أربع تمريرات مفتاحية وخلق فرصتين محققتين هذا الموسم، وكلاهما أكثر من أي زميل له في الفريق.

ومن ناحية أخرى، استقبل ساوثهامبتون سبع فرص خطيرة خلال أول جولتين، ولم يتلقى سوى فريقين في الدوري الإنجليزي هذا العدد من الفرص حتى الآن.

أندرياس بيريرا (فولهام) 5.5 مليون جنيه إسترليني

كان صانع الألعاب البرازيلي هو المبدع الأكبر من حيث التمريرات في فانتازي مع بداية موسم 2024/25.

وعلى الرغم من فشله في تقديم تمريرة حاسمة، كان أندرياس اللاعب الأعلى تصنيفًا في التمريرات المفتاحية خلال أول جولتين، حيث قدم ست تمريرات ضد مانشستر يونايتد وسبع تمريرات ضد ليستر.

وتشير الرحلة إلى إيبسويتش الصاعد إلى أن البرازيلي يمكنه أخيرًا تحقيق أول مساهمة تهديفية له في الموسم الجديد.