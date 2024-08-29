قرعة أبطال أوروبا.. مواجهات نارية بين كبار البطولة القارية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من موناكو: سحبت اليوم الخميس قرعة مرحلة الدوري ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025 في قاعة "غري مالدي فورم" بإمارة موناكو وأسفرت عن مواجهات قوية ومرتقبة.

ووفقاً لتقرير موقع "بي إن سبورتس" فقد أوقعت القرعة مانشستر سيتي مع أندية إنتر وباريس سان جيرمان وكلوب بروج ويوفنتوس وفاينورد وسبورتينغ وسبارتا براغ سلوفان براتيسلافا في مرحلة الدوري

برشلونة سيواجه أندية بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند وأتالانتا وبنفيكا ويونغ بويز والنجم الأحمر وبريست وموناكو في مرحلة الدوري

ريال مدريد سيواجه أندية بوروسيا دورتموند وليفربول وميلان وأتالانتا وزالتسبورغ وليل وشتوتغارت وبريست في مرحلة الدوري

باريس سان جيرمان سيواجه أندية مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ وأتليتيكو مدريد وآرسنال وبي إس في اَيندهوفن و زالتسبورغ وجيرونا وشتوتغارت في مرحلة الدوري.

ليفربول سيواجه أندية ريال مدريد ولايبتسيغ وباير ليفركوزن وميلان وليل و بي إس في اَيندهوفن وبولونيا وجيرونا في مرحلة الدوري.

الفرق الـ 36 المشاركة في دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025

المستوى الأول:

ريال مدريد – مانشستر سيتي – بايرن ميونيخ – باريس سان جيرمان – ليفربول – إنتر – بوروسيا دورتموند – لايبتسيغ – برشلونة.

المستوى الثاني:

باير ليفركوزن - أتليتيكو مدريد – أتالانتا – يوفنتوس – بنفيكا – آرسنال – كلوب بروج - شاختار دونيتسك – ميلان.

المستوى الثالث:

فاينورد – سبورتينغ لشبونة – بي إس في اَيندهوفن – دينامو زغرب – زالتسبورغ –يونغ بويز – سلتيك – النجم الأحمر – ليل.

المستوى الرابع:

موناكو – سبارتا براغ – أستون فيلا – بولونيا – جيرونا – شتوتغارت – بريست – شتورم غراز - سلوفان براتيسلافا.

وقُسّمت الفرق الـ36 إلى أربعة مستويات. ويخوض كل فريق ثماني مباريات ضد ثمانية فرق مختلفة: يواجه فريقين مختلفين من كل مستوى، على أن تكون مباراةً واحدةً على أرضه والأخرى خارج أرضه.

كل الفرق الـ36، بدءاً من تلك الموجودة في المستوى الأول وصولاً إلى المستوى الرابع، ستشاهد كراتها تُسحب بشكل عشوائي من الوعاء، قبل أن تُكشف هويات منافسيها في الوقت الفعلي.

ولا يمكن لأي فريق أن يواجه منافساً ينتمي إلى الدوري عينه (البلد عينه)، ولا أن يواجه أكثر من فريقين من البلد عينه. على سبيل المثال، فلا يمكن لباريس سان جيرمان أن يواجه موناكو، ولا أن يواجه ثلاثة فرق من الدوري الإنجليزي.

وسيكون جدول مباريات دور المجموعات في كل مسابقة متوفراً السبت 31 آب (أغسطس).

