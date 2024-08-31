محمد عواد يجدد عقده مع الزمالك 3 مواسم

جدد محمد عواد حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقده مع الأبيض لمدة 3 مواسم مقبلة، للاستمرار ضمن صفوفه.

وكان عقد محمد عواد انتهى بالفعل مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، فيما كان يحق له الرحيل مجانًا.

وقال محمد عواد، في تصريحات صحفية: «بالفعل جددت عقدي مع نادي الزمالك لمدة 3 مواسم».

وانضم حارس الأبيض إلى صفوف الفريق عام 2019 قادمًا من الإسماعيلي بعقد انتهى بنهاية الموسم الجاري.

وخاض عواد مع الزمالك 103 مباراة استقبل خلالهم 85 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 48 لقاء.

وتوج حارس الأبيض بلقبي الدوري المحلي وكأس مصر مرتين لكل منهما وكأس السوبر المصري والكونفدرالية مرة وحيدة، والسوبر الأفريقي.

وبدأ فريق الزمالك معسكره المغلق أمس الجمعة ويستمر حتى يوم 7 سبتمبر المقبل.

وسيخوض الأبيض ثلاث مباريات ودية، يبدأها بمواجهة فريق الأنصار السعودي مساء اليوم السبت.

كما سيلاقي الأبيض في مباراته الودية الثانية نظيره الشعلة السعودي يوم 3 سبتمبر المقبل، ويختتم الفريق مبارياته الودية بمواجهة الشرطة العراقي يوم 7 سبتمبر.