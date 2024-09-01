فلاشينغ ميدوز: بادوسا إلى ربع النهائي للمرة الأولى

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : بلغت الإسبانية باولا بادوسا المصنّفة 29 عالميا الدور ربع النهائي في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة الأولى في مسيرتها بفوزها السهل على الصينية وانغ يافان 6 1 و6 2 الأحد.

وفي سن الـ26 عاما، باتت بادوسا أول لاعبة إسبانية تبلغ ربع نهائي فلاشينغ ميدوز منذ كارلا سواريس عام 2018. كما وصلت المصنّفة ثانية عالميا سابقا إلى الدور ذاته مرة واحدة في بطولات غراند سلام وكان ذلك في رولان غاروس عام 2021.

كما كانت أول إسبانية تبلغ ثمن النهائي في نيويورك منذ غاربين موغوروسا عام 2021، وفي حال نجحت في الوصول إلى نصف النهائي فستكون أول من يحقق هذا الإنجاز منذ مواطنتها كونشيتا مارتينيس في عام 1996.

ولكن من أجل أن تشق طريقها إلى المربع الذهبي يتوجب بداية على بادوسا أن تفوز إما على الأميركية كوكو غوف الثالثة حاملة اللقب أو مواطنة الأخيرة إيما نافارو اللتين تلتقيان في وقت لاحق.

ولم تواجه بادوسا التي أنقذت كرة المباراة في ثمن النهائي أمام الرومانية إيلينا غابرييلا روزه (4 6 و6 1 و7 6 (10 8)، مقاومة تذكر من منافستها الصينية المصنفة 80.

دام الشوطان الأوليان في المجموعة الأولى 17 دقيقة وتقدمت بادوسا 5 0 بعد قرابة نصف ساعة، قبل أن تحسم 6 1.