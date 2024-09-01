"سجل وصنع".. صلاح يقود ليفربول للفوز على مانشستر يونايتد بثلاثية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

قاد محمد صلاح فريق ليفربول لتحقيق الفوز على حساب نظيره مانشستر يونايتد، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري الإنجليزي.

ونجح صلاح في تسجيل هدف، وتقديم تمريرتين حاسمتين في اللقاء.

وأحرز ثلاثية الريدز في اللقاء كلا من، لويس دياز هدفين "35، 42"، محمد صلاح في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع فريق ليفربول رصيده، إلى النقطة رقم 9 من 3 مباريات خاضهم الفريق بالمسابقة.

وكان ليفربول تمكن من تحقيق الفوز في أول مباراتين بالدوري الإنجليزي، على حساب إبسويتش تاون وبرينتفورد.

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صلاح يقود هجوم ليفربول في مواجهة مانشستر يونايتد