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"سجل وصنع".. صلاح يقود ليفربول للفوز على مانشستر يونايتد بثلاثية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

قاد محمد صلاح فريق لتحقيق الفوز على حساب نظيره مانشستر يونايتد، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة .

ونجح صلاح في تسجيل هدف، وتقديم تمريرتين حاسمتين في اللقاء.

وأحرز ثلاثية الريدز في اللقاء كلا من، لويس دياز هدفين "35، 42"، محمد صلاح في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع فريق ليفربول رصيده، إلى النقطة رقم 9 من 3 مباريات خاضهم الفريق بالمسابقة.

وكان ليفربول تمكن من تحقيق الفوز في أول مباراتين بالدوري الإنجليزي، على حساب إبسويتش تاون وبرينتفورد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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