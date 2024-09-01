"عامي الأخير".. صلاح يطلق تصريحات نارية بشأن بقائه مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

آثار لاعب ليفربول، محمد صلاح، الجدل بشأن استكمال مشواره مع ليفربول في السنوات المقبلة، بعد الفوز على مانشستر يونايتد.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لقد أمضيت أجاز جيدة في الصيف، وكان لدي وقت طويل لنفسي ومحاولة البقاء على ما يرام، لأنه كما تعلمون هذا العام الأخير لي في النادي".

وأضاف: "لا أريد التفكير في الرحيل، أريد فقط الاستمتاع بالموسم بعد ذلك سنرى ما سيحدث في العام المقبل".

واختتم: "أتيت إلى المباراة اليوم معتقدًا أنها قد تكون المرة الأخيرة، حيث لم يتحدث معي أحد في النادي بشأن تجديد العقد".

الجدير بالذكر أن ليفربول فاز على مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.