صلاح ينشر صورا من الاحتفال بهدفه في مرمى مانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر محمد صلاح صورا من احتفاله بهدفه في مرمى مانشستر يونايتد، في مباراة فوز ليفربول بثلاثية دون رد.

وسجل صلاح هدفا وقدم تمريرتين حاسمتين لزميله لويس دياز، في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

واحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، متساويا مع المتصدر مانشستر سيتي.

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