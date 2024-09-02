الدوري السعودي يغلق أبوابه أمام فيكتور أوسيمين

ياسر رشاد - القاهرة - تراجع مسئولو الدوري السعودي، عن فكرة التعاقد مع الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي، في اليوم الأخير لسوق الانتقالات الصيفية الجارية.

الدوري السعودي يتراجع عن ضم فيكتور أوسيمين

وبحسب ما نشرته جريدة “الشرق الأوسط”، فإن إمكانية انتقال النيجيري فيكتور أوسيمين إلى الدوري السعودي، خلال اليوم من الميركاتو غير ممكنة.

وأضافت أن، ملف التعاقد مع فيكتور أوسيمين أغلق بالكامل ولا يوجد أي نادٍ يجري تحركات من أجل ضم الدولي النيجيري في الساعات الأخيرة من الميركاتو.

وكان النادي الأهلي، دخل في مفاوضات مثيرة طيلة الأسابيع الماضية، من أجل التعاقد مع فيكتور أوسيمين قبل أن يحول أنظاره نحو الإنجليزي إيفان توني الذي انتقل للراقي قادمًا من برينتفورد.

واستبعد نادي نابولي، النيجيري فيكتور أوسيمين من قائمته المحلية للموسم الجاري، بعد فشل انتقاله إلى تشيلسي الإنجليزي أو الأهلي السعودي.

يشار إلى أن، سوق الانتقالات في الدوري السعودي للمحترفين، سوف يغلق في الساعة الثانية عشر منتصف ليل اليوم الاثنين.