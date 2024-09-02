وصول المحترف الامريكى للاتحاد السكندرى خلال ايام

ياسر رشاد - القاهرة - يصل المحترف الامريكى لنادى الاتحاد السكندرى لينضم لصفوف الفريق الاول لكرة السلة خلال ايام مع بداية الاسبوع المقبل ليشارك ضمن اعداد الفريق قبل السفر الى دولة قطر للمشاركة فى بطولة الدوحة

وكان مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة الاستاذ محمد مصيلحي قد أتم إجراءات التعاقد مع اللاعب الأمريكي الجنسية " جوردان ماكراي " للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة السلة لخوض منافسات البطولة العربية رقم " 36 " و التي يستضيفها زعيم الثغر خلال الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر 2024

و لعب " ماكراى " في الدوري الامريكي بفريق كليفلاند كافالييرز وحصد معهم بطولة الـ NBA موسم 2016-2017 ، و في الموسم الماضي كان ضمن فريق أيك أثينا اليوناني ، كذلك لعب بالدوري الصيني والدوري الفرنسي ويعتبر اللاعب إضافة قوية وكبيرة للفريق لخبرته الفنية العالية

و وقع اللاعب عقب الاتفاق على كافة تفاصيل و بنود التعاقد الخاصة به ، من خلال محمد مصيلحى رئيس النادي

و يُجيد " ماكراى " اللعب في مركزي " 2-3 " ، و قد أبدي الكابتن أحمد عمر المدير الفنى للفريق إعجابه بقدراته الفنية و المهارية و بناء عليه تم التعاقد مع اللاعب

