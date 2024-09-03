بعد مناقشة عدد من السير الذاتية .. الأهلي يستقر على مترجم كولر الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - استقرت إدارة النادي الأهلي على المترجم الجديد للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر ، بعد دراسة عدد من السير الذاتية وعرضها على المدرب كولر الذي أبدى اقتناعه بواحدٍ منهم ومقيم خارج مصر.





ويصل المترجم المصري الجديد إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة لبدء مهامه الجديدة مع الأحمر.

وانضم الساعات الماضية دكتور ضياء النجار أستاذ اللغة الألمانية بكلية الألسن جامعة عين شمس، إلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مترجمًا خاصًا وبصفة مؤقتة للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للأحمر لحين إنهاء المترجم الجديد إجراءات عودته من الخارج.

ويتمتع النجار بشهرة واسعة في تدريس علوم اللغة الألمانية وآدابها بجامعة عين شمس بالإضافة إلى عمله ببعض الجامعات الخاصة، وتوليه رئاسة أقسام تدريس علوم اللغة الالمانية.

جاء ذلك خلفًا لـ خالد الجوادي الذي أعلن الأهلي توجيه الشكر إليه بنهاية الموسم المنقضي.