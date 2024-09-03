محمد صلاح يتوجه إلى القاهرة استعدادًا للانتظام في معسكر المنتخب

ياسر رشاد - القاهرة - غادر محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني ، العاصمة الإنجليزية منذ قليل متوجهًا إلى القاهرة للانتظالم في معسكر المنتخب الوطني استعدادًا لملاقاة كاب فيردي الجمعة المقبل بأولى جولات التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا بالمغرب 2025.





وانتظم الثنائي المحترف تريزيجيه وعمر مرموش في تدريبات معسكر الفراعنة أمس الأثنين.

ويشارك المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة من المنافسات إلى جانب : "كاب فيردي ، بوتسوانا وموريتانيا".

وتأتي قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر الجاري الآن تحت القيادة الفنية لـ حسام حسن على الصعيد التالي :…

محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامى ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا (من الأهلي) ومحمد صلاح قائد فريق ليفربول الانجليزى والمنتخب ومحمد الننى لاعب الجزيرة الإماراتى ومحمود حسن "تريزيجيه"، لاعب فريق طرابزون سبور التركي وعمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي وحمدى فتحى لاعب الوكرة القطرى وأحمد حجازى مدافع نيوم السعودى، وثلاثي الزمالك، أحمد سيد "زيزو" ومحمد شحاتة وناصر ماهر.