السوبر الأفريقي .. ظهور منتظر للصفقات الجديدة مع الأهلي دفاعًيا وبمركز الوسط

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، لخوض مواجهة السوبر الأفريقي أمام الزمالك الغريم التقليدي ، على ملعب الأول بارك ، مساء يوم الجمعة 27 من شهر سبتمبر الجاري.





ومن المتوقع أن يخوض الأهلي اللقاء بتشكيل يتواجد به الصفقات الجديدة التي أبرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية.

ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع في المواجهة على النحو التالي ..

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : عمر كمال عبد الواحد - راي ربيعة - أشرف داري - يحيى عطية الله

خط الوسط : إمام عاشور- مروان عطية - عمر الساعي

صانعي اللعب : حسين الشحات - رضا سليم

الهجوم : وسام أبو علي

يذكر أن تلك المباراة هي الافتتاحية لموسم الرياض في نسخته عن العام الجاري ، وتذاع عبر قناة إم بي سي مصر 2.