لاعب ليفربول السابق يهاجم التحكيم الإنجليزي بسبب محمد صلاح

ياسر رشاد - القاهرة - هاجم نيلو ميلور، لاعب ليفربول السابق، الأداء التحكيمي خلال مباراة مانشستر يونايتد وليفربول، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



ونجح ليفربول في تحقيق الفوز على اليونايتد بثلاثية نظيفة، بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعبين.

وقام ميلور بنشر صورتين عبر حسابه الشخصي بموقع إكس، حيث كتب عليهم: "يرى الحكم خطأ على جاكبو ويشير إلى الأفضلية، نونيز يسدد بعيد عن المرمى".

وتابع: "كان هناك احتكاك داخل منطقة الجزاء، فلماذا لم يخبره حكم تقنية الفيديو بكون الاحتكاك داخل منطقة الجزاء يجب أن يكون ركلة جزاء؟ قرار محير".

ويرى البعض أنه في حالة حصول ليفربول على ركلة جزاء، فأنها كانت ستفيد صلاح كثيرًا، خاصة وأنه يسدد جميع الركلات للريدز

