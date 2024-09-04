رئيس غزل المحلة: تقدمنا بشكوى لاتحاد الكرة ضد الزنفلى

ياسر رشاد - القاهرة - يرى وليد خليل رئيس نادي غزل المحلة ما يحدث في صفقة محمود الزنفلي حارس الاهلي السابق أمر غريب للغاية.

وقال وليد خليل في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "عقدنا جلستين مع الزنفلي وقام بتفويض النادي لسداد الشرط الجزائي مع نادي الداخلية".

وأضاف: "وليد خليل رغم اتفاقنا مع الزنفلي على موعد الكشف الطبي فوجئنا بإغلاق اللاعب لهاتفه ولم نستطع الوصول إليه".

وأكد وليد خليل أن نادي غزل المحلة لن يترك حقه في صفقة محمود الزنفلي.



وأوضح رئيس نادي غزل المحلة، ان مجلس إدارة النادي تقدمت بشكوى في اتحاد الكرة ضد محمود الزنفلي واللاعب سيتم التحقيق معه خلال ٤٨ ساعة".