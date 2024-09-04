رئيس غزل المحلة: ما حدث من الزنفلي "قمة الاستهتار" تجاه نادٍ كبير

ياسر رشاد - القاهرة - كشف وليد خليل ان الزنفلي طلب من إدارة غزل المحلة الإعلان عن انضمامه للفريق قبل إجراء الفحص الطبي.

وأكد رئيس نادي غزل المحلة عبر برنامج الماتش الذي يقدم الإعلامي هاني حتحوت على شاشة صدى البلد: "أن محمود الزنفلي وقع وبصم على عقود انضمامه لصفوف غزل المحلة".

واضاف: :منحنا الزنفلي فرصة أكثر من يوم لاتمام التعاقد مع غزل المحلة ولكنه لم يرد على اتصالاتنا".

وتابع : "ما حدث من الزنفلي "قمة الاستهتار" تجاه نادي كبير بغزل المحلة".



واختتم تصريحاته: "غزل المحلة أجرى 12 صفقة حتى الآن ويتبقى ابرام 7 صفقات قادمة".

